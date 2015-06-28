МВФ відмовився платити за Грецію після 30 червня

Про це заявила глава МВФ Крістін Лагард.

"Я не можу більше платити за Грецію. У Греції більше не буде доступу до фінансування фонду, поки вона не врегулює всі питання з фондом", — заявила Лагард в інтерв'ю телерадіокорпорації Бі-бі-сі, повідомляє РИА Новости.

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В ході інтерв'ю Лагард також висловила надію, що обіцяний платіж все ж буде виконаний Грецією в термін, 30 червня. Вона додала, що навіть якщо цього не станеться, Греція все одно залишиться членом МВФ і збереже за собою право на отримання технічної допомоги фонду.

Греція і її кредитори ось вже кілька місяців ведуть непрості переговори за програмою реформ і бюджетної економії в країні. Крайній термін для того, щоб прийти до згоди, — 30 червня. Потім програма кредитування перестане діяти, і гроші, які залишилися в ній, вже не зможуть бути дані Греції.

В той же день, 30 червня, країні необхідно погасити черговий транш за кредитом МВФ. Невиплата цих засобів може призвести до дефолту. Існує ризик виходу країни з єврозони. При цьому кредитори і Греція висунули один одному відмінні пропозиції щодо програми реформ та бюджетної економії.