Очільниця МВФ засумнівалася в юридичній силі грецького референдуму

Про це заявила в інтерв'ю BBC директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, передає Lenta.ru. Як зазначила Крістін Лагард, мова на референдумі, призначеному на 5 липня, буде йти про пропозиції та заходи, «які вже не будуть мати сили» до того часу, оскільки крайній термін погашення кредиту Афінами - 30 червня.

Читайте такожПарламент Греції ратифікував проведення референдуму 5 липня - ЗМІ Глава МВФ також виключила можливість відстрочки для Греції для погашення кредиту. «Це гроші, що належать до міжнародного співтовариства, в тому числі людям, що мають більш низькі життєві стандарти, ніж у Греції», - підкреслила вона.

Між тим парламент Греції схвалив проведення референдуму 5 липня. «За» проголосували 178 депутатів з 300, «проти» - 120. Члени опозиційної партії «Нова демократія» в голосуванні участі не брали, оскільки в знак протесту покинули засідання парламенту.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, виступаючи зі зверненням до парламенту з приводу референдуму, заявив, що уряд прийме будь-який вибір громадян. «Настає день істини для кредиторів, час, коли вони побачать, що Греція не здасться.... Я впевнений, що грецький народ виявиться вище обставин і скаже вагоме "ні" ультиматуму [кредиторів]», - сказав грецький прем'єр.