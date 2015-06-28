Туск виступив за збереження Греції в єврозоні

"Греція залишається і повинна залишатися членом єврозони. У контакті з лідерами, щоб забезпечити цілісність єврозони з 19 країн", - написав Дональд Туск у своєму "Твіттері", передает Lenta.ru.

Читайте такожЄврогрупа відмовилася продовжити програму допомоги ГреціїВ ніч на 28 червня парламент Греції схвалив проведення 5 липня референдуму, на якому греки повинні будуть висловити свою думку про умови фінансової допомоги, висунуті європейськими кредиторами. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що голосування не буде мати юридичної сили, оскільки крайній термін погашення кредиту Афінами - 30 червня.

27 червня міністри фінансів єврозони відмовилися продовжити програму допомоги Греції, яка закінчується 30 червня. Таке рішення Єврогрупи пов'язане з планами Афін провести референдум з питання заходів економії. У той же час у Брюсселі наголосили, що поки мова про вихід Греції з єврозони не йде.