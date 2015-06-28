Австрійський міністр: виходу Греції з єврозони майже не уникнути

Таку думку висловив міністр фінансів Австрії Ханс-Йорг Шеллінг, передає DW.COM. Про "серйозні труднощі", які найближчими днями чекають на Грецію, попередив і німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле. За його словами, за останні тижні і дні населення зняло з рахунків грецьких банків чималі суми грошей, а в суботу ситуація "ще раз вкрай загострилася". Він додав. що країни-члени єврозони "зроблять усе, щоб запобігти будь-якій можливій загрозі "зараження" кризою інших країн.

Читайте такожТуск виступив за збереження Греції в єврозоніКрім цього, як повідомляє Бі-бі-сі, Європейський центробанк (ЄЦБ) проведе сьогодні нараду для обговорення ситуації, що склалася в Греції. Голова Єврогрупи Йерун Дейсселбум заявив, що ЄЦБ повинен вирішити, чи слід продовжити надання екстреної допомоги грецьким банкам, щоб запобігти їх банкрутству.

Як повідомлялося, у відповідь на несподіване рішення уряду Греції вдатися до референдуму щодо пропозиції міжнародних кредиторів міністри фінансів країн-членів Єврозони вирішили не подовжувати програму фінансування Греції. Під час позачергової зустрічі у суботу, 27 червня, вони відхилили пропозицію пролонгувати програму фінансування, що збігає 30 червня, до дня проведення референдуму, як того просив грецький уряд. Це рішення поставило Афіни на межу банкрутства, адже у вівторок, 30 червня, Греція має сплатити 1,5 млрд євро боргу перед МВФ.