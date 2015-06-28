У Греції думають над введенням "банківських канікул"

Як повідомляє BBC з посиланням на джерело, Європейський центральний банк у неділю припинить виділяти банкам Греції екстрену фінансову допомогу. У цьому випадку грецька влада, швидше за все, оголосить про те, що в понеділок банки в країні працювати не будуть, зазначає агентство.

Раніше міністр фінансів Австрії Ханс Шеллінг заявив, що вихід Греції з єврозони "неминучий". Голова мінфіну ФРН Вольфганг Шойбле також заявив, що Греції буде складно залишитися у валютному союзі в умовах політики керівництва країни.

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У свою чергу, міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс висловив думку, що вихід країни із зони євро не відповідає конституційним договорами Євросоюзу і тому неможливий.

У суботу Єврогрупа офіційно підтвердила зрив переговорів з Грецією про умови реструктуризації боргу і оголосила про припинення програми фінансової допомоги Афінам в передбачений термін — ввечері 30 червня. 5 липня в Греції відбудеться референдум про вимоги міжнародних кредиторів.