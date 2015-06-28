Європейський центробанк продовжить надавати банкам Греції екстрені кредити - ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle, у неділю, 28 червня, в центральному офісі банку у Франкфурті-на-Майні відбулися консультації з цього питання. У підсумку було вирішено залишити обсяг екстрених кредитів для Греці на актуальному рівні - близько 90 мільярдів євро.

Таким чином вдасться уникнути найжорсткішого сценарію, за яким ЄЦБ після краху переговорів між Афінами та міжнародними кредиторами (Міжнародним валютним фондом (МВФ), ЄЦБ, Єврокомісією) міг позбавити Грецію своєї допомоги. Водночас у Центробанку повідомили, що в будь-який час можуть переглянути це рішення.

Грецькі банки вже протягом місяців залежать від так званих екстрених кредитів. Фактично ця фінансова допомога є нині єдиним джерелом фінансування для банківського сектору країни. Становище фінансового сектору Греції додатково погіршилося і внаслідок того, що греки, остерігаючись дефолту в країні, тижнями масово спустошують свої банківські рахунки і переказують певну частину цих грошей за кордон. Банки відчувають брак коштів для здійснення щоденних операцій.

Читайте такожАвстрійський міністр: виходу Греції з єврозони майже не уникнути

Екстрені кредити зазвичай виділяють банкам, які мають тимчасові фінансові труднощі, але зберігають платоспроможність. Однак останнім часом у ЄЦБ зросли сумніви щодо платоспроможності грецьких фінансових установ, тому виділення екстрених кредитів цим банкам стало суперечливим питанням. Для виділення таких кредитів необхідна згода більшості із 25 членів Ради ЄЦБ.

Раніше міністри фінансів країн-членів Єврозони вирішили не продовжувати програму фінансування Греції у відповідь на несподіване рішення уряду Греції провести референдум щодо пропозицій міжнародних кредиторів. Під час позачергової зустрічі 27 червня вони відхилили пропозицію пролонгувати програму фінансування, яка закінчується 30 червня, до дня проведення референдуму, як того просив грецький уряд. Це рішення поставило Афіни на межу банкрутства.

30 червня Греція має сплатити 1,6 мільярда євро боргу МВФ. Очільниця МВФ Крістін Лагард виключила можливість надання відстрочки на сплату Афінами чергової частини боргу за колишні кредити до 5 липня, про яку попросив уряд в Афінах.