Банки Греції не працюватимуть в понеділок, вводяться обмеження на зняття грошей

Про "банківські канікули" повідомив прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас в черговому телезверненні, передають РИА Новости.

Попереднє звернення Ціпраса, в ніч на суботу, викликало ажіотажний попит на готівку та необхідність терміново врегулювати ситуацію. У неділю ввечері в мінфіні пройшло засідання Ради системної стабільності, а потім в резиденції прем'єра зібралася рада міністрів.

"Те, що потрібно в найближчі дні — це спокій і терпіння. Вклади громадян в грецьких банках повністю гарантовані. Також гарантовані виплати зарплат і пенсій. Будь-яких труднощів треба протистояти спокійно і рішуче", — сказав грецький прем'єр.

Ціпрас не повідомив подробиці рішення.

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Однак, як сказав РІА Новини джерело в фінансовій сфері, банки будуть закриті до наступного понеділка, зняти можна буде 60 євро в день на людину з одного рахунку в одному банку. Причому зняти їх можна буде не раніше вівторка — банкомати в понеділок працювати не будуть.

Очікується, що будуть обмежені міжбанківські перекази коштів за кордон та з-за кордону, а операції будуть контролюватися. При цьому грецький уряд вже попередило, що обмеження не торкнуться туристів.

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Заходи вжиті у зв'язку з відтоком мільярдів євро в останні дні і подальшим зняттям грошей з рахунків через банкомати у вихідні.

Ціпрас у телезверненні повідомив також, що в неділю звернувся до президента Європейської ради, 18 глав держав Єврозони, керівників ЄЦБ, Єврокомісії та Європейського парламенту з проханням продовжити на кілька днів програму допомоги.

"Вони єдині, хто може як можна швидше, навіть сьогодні ввечері, скасувати рішення Єврогрупи і дати можливість ЄЦБ відновити потік ліквідності для банків", — заявив Ціпрас.

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У чергу вишикувалися перед банкоматами не тільки грецькі депутати, але й громадяни країни. Так, в першу половину дня 27 червня було переведено у готівку близько 400 мільйонів євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄЦБ продовжить підтримувати грецький фінансовий сектор так званими екстреними кредитами (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

Таким чином вдасться уникнути жорсткого сценарію, за яким ЄЦБ після краху переговорів між Афінами і міжнародними кредиторами міг позбавити Грецію своєї допомоги. У той же час в Центробанку повідомили, що в будь-який час можуть переглянути це рішення.