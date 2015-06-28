Яресько: можливий технічний дефолт не матиме впливу на банківську систему України

Про це в інтерв’ю "ТСН.Тиждень" повідомила міністр фінансів Наталія Яресько.

Яресько зазначила, що Україна може піти на призупинення платежів у якості тимчасового рішення задля захисту української економіки.

"Так, це дорівнює технічному дефолту. Але не треба боятися цього слова. Це ніяк не впливає на нашу банківську систему. Тому, що наші банки не тримають цей зовнішній борг на їхніх балансах. Тобто воно не впливає на їхню платоспроможність. Воно ніяк не впливає на депозити наших громадян. Це ніяк не впливає на грошову одиницю, на нашу гривню", - заявила Яресько.

Читайте такожЯресько офіційно звернулася до громадян України щодо переговорів з кредиторами

На її думку, у разі прийняття цього рішення населення не має піддаватися паніці, як не робило цього й раніше, у 2000 році.

"Це є технічний дефолт. Народ не має боятися, що ось-ось закінчаться всі наші програми кредитування. Якраз не то. МВФ дає публічну підтримку, що вони розуміють, що фінансування нашої країни – це ціль №1. Ми її можемо досягнути або правильною реструктуризацією, або можливо тимчасовим призупиненням платежів і тоді вже - реструктуризація", - зазначила очільниця Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, уряд України шукає можливості для досягнення домовленостей з кредиторами, щоб знизити боргове навантаження і стимулювати відновлення економічного зростання країни, але допускає введення мораторію на виплату міжнародним зовнішнім кредиторам до досягнення прийнятної угоди про реструктуризацію.