Яресько розповіла, яка частина українських боргів належить "сім'ї" Януковича та його оточенню

Міністр фінансів України Наталія Яресько не виключає, що 90% українських боргів належить ”сім`ї” екс-президента Віктора Януковича та його оточенню.

Про це вона сказала в інтерв`ю ”ТСН.Тиждень”.

На запитання щодо інформації про те, що 90% українських боргів начебто належить ”сім`ї” Янковича та його оточенню, міністр відповіла, що ”все це можливо, тому що ці облігації можна купляти-продавати”. ”Вони на Ірландській біржі продаються. Я не можу знати, хто є бенефіціарним власником”, - сказала Яресько.

Водночас, на запитання про те, яка частка цих кредитів належить Росії, міністр відповіла, що ”напряму це 3 мільярди (доларів) – один євробонд, який був випущений у грудні 2013 року”. ”А поза цим є маленькі частини, які тримаються різними російськими фондами”, - сказала Яресько.

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За її словами, ”це одна з тих облігацій, яка підлягає реструктуризації”. ”Ми надіємося всіх трактувати або з усіма мати рівні стосунки. Я вірю, що це не треба політизувати”, - зазначила Яресько.