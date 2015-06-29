Глава Мінфіну зізналася, що хоче якнайшвидше провести індексацію зарплат і пенсій

Про це вона сказала в інтерв`ю ”ТСН.Тиждень”, відповідаючи на запитання, коли вона збирається здійснити індексацію зарплат та пенсій.

”Я хочу це зробити якнайшвидше. Але я можу це зробити, коли будуть надходження в бюджет. Пізніше, ніж 1 грудня, не буде, бо це передбачено законом”, - сказала міністр.

На запитання, чи будуть друкувати нові гроші, якщо їх на це не знайдеться, Яресько відповіла: ”Ні, не будемо друкувати гроші. Бо це знецінить ті зарплати й пенсії, які є”.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня прем`єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд готовий обговорити з парламентською коаліцією план індексації доходів громадян.

Він нагадав, що коаліція передбачала здійснення такої індексації з 1 грудня 2015 року. ”Ми готові до цієї індексації. Я перший, хто зацікавлений у тому, щоб перенести термін індексації на період раніше, але для цього треба винайти ресурс і разом, спільно, як сказав голова парламенту, зустрінемося разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, профільним комітетом і відверто скажемо, чи є в нас сьогодні доходи, щоб проіндексувати грошові доходи громадян”, - заявив прем’єр.

7 червня Яресько повідомила, що держава не має коштів на індексацію соціальних виплат і зарплат. ”Немає для цього коштів. Я дуже хочу якомога швидше індексувати соціальні виплати, ми розуміємо важливість підтримки громадян. Але реального профіциту бюджету немає. Якщо я побачу якісь збільшення надходжень від детінізації, знищення ”податкових ям”, контрабанди або будь-яких інших на сьогоднішній день не передбачених джерел, готова переглядати соцвиплати”, - сказала Яресько.