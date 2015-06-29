Греція припинила міжнародні онлайн-платежі до вечора понеділка, 29 червня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у грецькому уряді, передає Lenta.ru.

За даними агентства, весь день на території країни банківські перекази можна буде робити тільки в її межах. Крім того, у понеділок в Греції не працюватимуть банкомати.

Водночас Європейська комісія погодилася з введеними в країні обмеженнями незважаючи на те, що вони суперечать домовленостям країн Євросоюзу про вільне переміщення капіталу і робочої сили. Як заявив єврокомісар з фінансових послуг Джонатан Хілл, «у поточній ситуації стабілізація фінансової та банківської системи в Греції є найбільш важливою проблемою публічної політики».

«Хоча введення таких обмежувальних заходів і представляється необхідним, вільний рух капіталу має бути відновлений як можна швидше. Це буде в інтересах грецької економіки, єврозони та Європейського союзу», — підкреслив Джонатан Хілл.

Читайте такожБанки Греції не працюватимуть в понеділок, вводяться обмеження на зняття грошей

5 липня в Греції пройде референдум щодо угоди з міжнародними кредиторами. На нього винесене питання про ставлення громадян до проекту угоди, який представили минулого тижня Європейська комісія, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд.

Раніше уряд країни офіційно оголосив про призупинення роботи банків країни до 6 липня і введення щоденного ліміту на зняття готівки у банку на рівні 60 євро в день з одного рахунку на людину в кожному банку.