Понад 55 держав заснували новий азіатський банк, серед інвесторів - Китай, РФ, Індія і Німеччина

У Пекіні підписано акт про створення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій. Його учасниками є 57 держав, у тому числі Китай, Індія, Росія і ФРН.

Акт про створення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій (АБІІ) підписано в понеділок, 29 червня, на урочистій церемонії в Будинку народних зібрань в Пекіні. Учасниками нової міжнародної фінансової організації на чолі з Китаєм є 57 держав, у тому числі Індія, Росія і Німеччина, передає DW.de.

Статутний капітал АБІІ становить 100 млрд доларів. Китаю належить найбільша частка в новому банку - 20,06 відсотків, що дає йому право вето. Частка Індії становить 7,5 відсотків, Росії - 5,9 та ФРН - 4,1 відсотка. Агентство dpa зазначає, що Німеччина є четвертим за величиною інвестором АБІІ і тим самим - найважливішою державою-учасницею, що знаходяться за межами азіатського регіону. Вона внесе в статутний капітал АБІІ 900 млн доларів і надасть кредитні гарантії на період з 2016 по 2019 роки на суму в 3,6 млрд доларів.

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США і Японія відмовилися від участі в АБІІ. Критики вважають, що цей банк покликаний скласти конкуренцію Всесвітнього банку і Азіатського банку розвитку (АБР). Однак Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та інші країни підкреслюють, що АБІІ створюється в першу чергу на додаток до вже існуючих фінансових організацій, щоб забезпечити зростаючі потреби у сфері фінансування інфраструктурних проектів в Азії.

Очікується, що главою АБІІ стане колишній міністр фінансів КНР Цзінь Ліцюнь. Новий банк, штаб-квартира якого перебуватиме в Пекіні, розпочне роботу наприкінці 2015 - на початку 2016 року.