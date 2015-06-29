Ситуація в Греції обвалила рубль

Курс долара на московській біржі піднявся вище 55 рублів на тлі побоювань про можливий дефолт Греції.

Таким чином російський рубль оновив мінімум за останні три тижні, передає Радіо Свобода.

Курс євро на московській біржі також знизився і встановлений на рівні – 61,54 рубля за євро.

Російські фондові індекси в першій половині торгів на московській біржі також знижуються.

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Раніше прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив, що 29 червня банки в його країні не відкриються.

Виступаючи на телебаченні, Ципрас сказав, що до таких кроків довелося вдатися після того, як Європейський центральний банк відмовився підвищити суму екстреного кредиту для грецьких банків.

Раніше в неділю, 28 червня, ЄЦБ заявив, що заморожує на дотеперішньому рівні своє екстрене кредитування фінансової системи Греції, яка тепер потребує значно більших фінансових вливань через втечу готівки.

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За повідомленнями, менш як протягом останньої доби, від часу, коли в ніч на неділю парламент Греції схвалив проведення референдуму щодо умов міжнародної допомоги, з банкоматів країни зняли готівкою 1 мільярд 300 мільйонів євро, побоюючись саме тих заходів, про які й оголосив Ципрас.

30 червня Греція має погасити 1 мільярд 600 мільйонів євро боргу перед Міжнародним валютним фондом, але не має цих коштів і раніше сподівалася отримати їх від кредиторів. Неповернення боргу фактично означатиме дефолт Греції, який, як вважають, може призвести до її виходу з зони обігу євро, і призведе до глибокої банківської кризи в цій країні.