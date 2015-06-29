Європейські банки за день втратили понад 50 мільярдів євро через ситуацію в Греції

Загальна капіталізація банківського сектора Європи знизилася більш ніж на 50 мільярдів євро після того, як Греція 28 червня ввела обмежувальні заходи. Про це пише Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

Агентство відзначає, що біржовий індекс Stoxx 600 (у нього включені акції європейських банків) впав у ході торгів на 4,4 відсотка — це найгірший показник з листопада 2011 року. Найсильніше дешевшають папери кредитних організацій Португалії, Іспанії та Італії. Акції іспанського Banco Comercial Portugues впали в ціні на 9,1 відсотка, іспанського Banco Popular Espanol — на 6,5 відсотка, італійського Banca Monte dei Paschi — на 7,2 відсотка.

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28 червня уряд Греції призупинив роботу банків у країні до 6 липня. Також було запроваджено контроль за рухом капіталу, щоб зупинити відтік грошей за кордон. На даний момент одна людина може зняти у банкоматі не більше 60 євро на добу.

На 5 липня в Греції призначений референдум про необхідність запровадження заходів економії, на яких наполягає «велика трійка» кредиторів — Єврокомісія, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд.

Борг Афін перевищує 300 мільярдів євро. Останні переговори прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса з міжнародними кредиторами про реструктуризацію і продовження програми фінансової підтримки не увінчалися успіхом.