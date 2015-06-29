Європейські банки за день втратили понад 50 мільярдів євро через ситуацію в Греції
Найсильніше дешевшають папери кредитних організацій Португалії, Іспанії та Італії.
Загальна капіталізація банківського сектора Європи знизилася більш ніж на 50 мільярдів євро після того, як Греція 28 червня ввела обмежувальні заходи. Про це пише Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.
Агентство відзначає, що біржовий індекс Stoxx 600 (у нього включені акції європейських банків) впав у ході торгів на 4,4 відсотка — це найгірший показник з листопада 2011 року. Найсильніше дешевшають папери кредитних організацій Португалії, Іспанії та Італії. Акції іспанського Banco Comercial Portugues впали в ціні на 9,1 відсотка, іспанського Banco Popular Espanol — на 6,5 відсотка, італійського Banca Monte dei Paschi — на 7,2 відсотка.
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28 червня уряд Греції призупинив роботу банків у країні до 6 липня. Також було запроваджено контроль за рухом капіталу, щоб зупинити відтік грошей за кордон. На даний момент одна людина може зняти у банкоматі не більше 60 євро на добу.
На 5 липня в Греції призначений референдум про необхідність запровадження заходів економії, на яких наполягає «велика трійка» кредиторів — Єврокомісія, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд.
Борг Афін перевищує 300 мільярдів євро. Останні переговори прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса з міжнародними кредиторами про реструктуризацію і продовження програми фінансової підтримки не увінчалися успіхом.