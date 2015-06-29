Греція отримала від ЄС у 20 разів більше грошової допомоги, ніж Україна - політолог

Загальний обсяг допомоги Греції з боку ЄС за останні 7 років складає 300 млрд євро.

Про це заявив політолог Олександр Палій в ефірі «5 каналу».

«Грецьке керівництво намагається стрибнути через голову власної економіки, вони звикли «доїти» Євросоюз на гроші. Уявіть собі, що з 2008 року Греція отримала від ЄС 300 млрд євро допомоги. Греція, яка в чотири рази менша за Україну, отримала таку величезну суму просто тому, що вона – член ЄС. І більше того – левову частку цього боргу їм не треба буде повертати, тому що їм списали борги», - зазначив політолог.

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За його словами, такі обсяги грошової допомоги не можна порівняти з Україною.

«Ця сума для України просто величезна. У нас тут точаться дискусії, чи давати 15 млрд дол від МВФ Україні, і якими траншами, а там країна отримала в 20 разів більше, і просто розтринькала ці гроші. Ніяк на бюджет ті гроші не вплинули… Грецький урок має нам говорити про те, що незароблені гроші користі не приносять", - запевнив Палій.