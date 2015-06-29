ЗМІ: Греція стане першою країною, яка не зможе вчасно розрахуватися з боргами перед МВФ

Греція не зможе сплатити Міжнародному валютному фонду частину боргу обсягом у 1,6 мільярда євро 30 червня.

Про це заявив речник грецького уряду в понеділок ввечері, передає Deutsche Welle.

Таким чином Греція стане першою серед індустріально розвинених держав світу, яка не зможе вчасно розрахуватися із боргами перед МВФ, зазначає агентство.

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Греція перебуває на порозі дефолту. У зв'язку з цим тамтешній уряд запровадив із 29 червня низку обмежувальних заходів, щоб запобігти відтоку капіталу з країни. Громадяни Греції мають право знімати зі свого карткового рахунку в банкоматах до 60 євро на день. У понеділок банки та грецька біржа залишилися зачиненими.

Європейські партнери Греції звинуватили уряд у Афінах в односторонньому припиненні переговорів із кредиторами та відсутності волі до компромісу. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав греків підтримати на референдумі 5 липня пропозиції міжнародних кредиторів, щоб уникнути колапсу грецького фінансового сектору та виходу країни з Єврозони.