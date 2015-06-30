Агентство S&P знизило довгостроковий рейтинг Греції до ССС

Короткостроковий рейтинг був підтверджений на рівні С.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на Reuters.

У S&P вказали, що дефолт Греції може відбутися протягом наступних шести місяців. Ймовірність виходу країни з єврозони агентство оцінило в 50%.

У тому випадку, якщо в цей період Афіни не розрахуються з кредиторами, S&P може піти на чергове зниження рейтингу.

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Як повідомляв УНІАН, грецький парламент схвалив проведення 5 липня референдуму, на якому грекам належить вирішити, чи варто Афінам погоджуватися на вимоги кредиторів. До 6 липня в Греції будуть закриті банки. Сума коштів, які можна зняти через банкомат, обмежена до €60 на добу.