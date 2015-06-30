Греція погрожує судовою тяганиною інститутам ЄС

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Як заявив глава Мінфіну країни Яніс Варуфакіс, вони мають намір вимагати введення заборони, щоб заблокувати вихід Греції з єврозони і не дозволити Європейському центробанку знищити банківську систему країни.

«Грецький уряд буде використовувати всі свої законні права. Ми розглядаємо можливість подачі позову в Європейський суд. Договори ЄС не передбачають виходу із зони євро, і ми відмовляємося піти на такий крок», — зазначив міністр, додавши, що «членство Греції в ЄС не є предметом торгу».

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За інформацією газети, грецькі чиновники серйозно розглядають можливість подати в суд на Європейський центральний банк, який відхилив прохання Греції про розширення екстреної програми фінансування на 6 мільярдів євро. Об'єм екстреної програми підтримки залишиться на колишньому рівні — 89 мільярдів євро.

Правляча партія СІРІЗА сприйняла цей крок як серйозне порушення статутного обов'язку ЄЦБ підтримувати фінансову стабільність. Варуфакіс заявив, що у Греції досить ліквідності, щоб протриматися до референдуму 5 липня. При цьому він визнав, що введений 28 червня контроль за рухом капіталу ускладнює роботу грецьких компаній.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий рейтинг Греції на один ступінь — з CCC до CCC - з негативним прогнозом.