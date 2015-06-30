Президент Єврокомісії зробив останню пропозицію Греції для уникнення дефолту

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробив останню пропозицію Греції для досягнення угоди з боргової проблеми, передає Reuters з посиланням на джерела.

У разі прийняття пропозиції прем'єр Греції Ціпрас повинен надіслати письмову згоду у вівторок до запланованого надзвичайного саміту єврогрупи.

Читайте такожЗМІ: Греція стане першою країною, яка не зможе вчасно розрахуватися з боргами перед МВФПропозиція Юнкера припускає, що ПДВ на послуги готелів повинен бути знижений до 13%, на відміну від рівня в 23%, який пропонувався кредиторами раніше.

У разі, якщо пропозицію буде підписано Ціпрасом, Єврогрупа повернеться до розгляду можливості реструктуризації держборгу країни шляхом збільшення термінів його виплати, а також зниження відсоткових ставок.

За словами Юнкера, дана умова може запрацювати вже в жовтні 2015 року.

За даними джерела в уряді Греції, пропозиція Юнкера була сприйнята з цікавістю, проте прем'єр Греції Ціпрас раніше неодноразово відмовлявся від компромісів з кредиторами з ЄЦБ і МВФ, називаючи їх умови «приниженням».