Міноборони буде вимагати повернення пільг сім'ям загиблих учасників бойових дій

09:54, 30 червня 2015
Фінанси
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Міністерство оборони звернеться до уряду з ініціативою повернути скасовані пільги членам сімей загиблих учасників бойових дій.

Минобороны инициирует возврат льгот семьям погибших воинов АТО / Фото УНИАН

Про це повідомила начальник управління комунікації й преси Міноборони Оксана Гаврилюк.

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«В ході зустрічі з дружинами та матерями бійців у Закарпатській області, які загинули під час проведення АТО у Донецькій та Луганській областях України, міністр оборони Степан Полторак повідомив, що вже найближчим часом Міноборони звернеться до уряду з ініціативою повернути скасовані пільги членам родин загиблих учасників бойових дій», - зазначила вона .

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