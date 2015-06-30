Міноборони буде вимагати повернення пільг сім'ям загиблих учасників бойових дій

Про це повідомила начальник управління комунікації й преси Міноборони Оксана Гаврилюк.

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«В ході зустрічі з дружинами та матерями бійців у Закарпатській області, які загинули під час проведення АТО у Донецькій та Луганській областях України, міністр оборони Степан Полторак повідомив, що вже найближчим часом Міноборони звернеться до уряду з ініціативою повернути скасовані пільги членам родин загиблих учасників бойових дій», - зазначила вона .