Міноборони буде вимагати повернення пільг сім'ям загиблих учасників бойових дій
09:54, 30 червня 2015Фінанси
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Міністерство оборони звернеться до уряду з ініціативою повернути скасовані пільги членам сімей загиблих учасників бойових дій.
Міноборони ініціює повернення пільг сім'ям загиблих воїнів АТО / Фото УНІАН
Про це повідомила начальник управління комунікації й преси Міноборони Оксана Гаврилюк.
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«В ході зустрічі з дружинами та матерями бійців у Закарпатській області, які загинули під час проведення АТО у Донецькій та Луганській областях України, міністр оборони Степан Полторак повідомив, що вже найближчим часом Міноборони звернеться до уряду з ініціативою повернути скасовані пільги членам родин загиблих учасників бойових дій», - зазначила вона .
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