У Греції для пенсіонерів відкриють тисячу банківських відділень
Міністерство фінансів Греції вирішило з 1 липня відкрити тисячу банківських відділень, щоб виплатити гроші пенсіонерам, які не мають банківських карток.
Решта операцій із готівкою для грецьких банків і далі заборонена до 6 липня, такий крок уряд ухвалив 28 червня для запобігання обвалу банківської системи, передає радіо "Свобода".
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Греція 30 червня офіційно вступає у дефолт по кредитах, наданих Міжнародним валютним фондом, також сьогодні збігає термін дії програми порятунку грецької економіки, ухвалений МВФ і ЄС.
Кредит у сумі $1,8 млрд має бути погашений до 18:00 за часом Вашингтона (це 1:00 1 липня за київським часом).
Показники фондових бірж світу від Нью-Йорка до Токіо далі падають на тлі очікувань неминучого дефолту Греції.
Президенти США Барак Обама і Франції Франсуа Олланд 29 червня закликали відновити переговори щодо пакету фінансової допомоги тареформ для Греції.