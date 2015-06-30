У Держдумі обмірковують санкції проти Канади - "найбільш антиросійської держави"

Глава міжнародного комітету Держдуми Росії Олексій Пушков пропонує розробити комплекс заходів у відповідь на санкції, які ввела Канада проти РФ, передає РІА "Новости".

Уряд Канади розширив санкційний список проти Росії, включивши в нього ще трьох громадян РФ та 14 юридичних осіб, у тому числі "Газпром", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз" і "Транснефть".

Читайте такожПід додаткові економічні санкції Канади потрапили "Газпром" і "Транснефть""Нам потрібно розробити комплекс заходів по відношенню до Канади. Канада є найбільшою антиросійською державою сьогодні, мабуть, і в західному альянсі належить до групи найбільш антиросійських держав і, безумовно, у "Великій сімці". Ми знаємо прем'єр-міністра Канади, який говорив про те, що Росія взагалі не може ніколи бути членом цієї організації, тобто, який розвивав цю тезу про незворотність конфронтації між Росією і Заходом ", — сказав Пушков на засіданні Держдуми.

"Я не думаю, що у нас не знайдеться можливості прийняти відповідні заходи щодо Канади, які покажуть, що ми не готові приймати обмежувальні заходи в свою адресу і не відповідати на них взаємністю", — підкреслив депутат.

На його думку, уряд Канади "прагне підвищити свою вельми малопомітну роль у міжнародних справах, свій об'єктивний недолік ваги та авторитету підвищеною активністю в області санкційної політики".

Західні країни з березня 2014 року вже кілька разів вводили санкції проти Росії. У березні 2015 року був розширений санкційний список США, а в червні — санкційний список Канади. Крім того, 22 червня глави МЗС країн Євросоюзу на засіданні в Люксембурзі продовжили дію економічних санкцій до 31 січня 2016 року.