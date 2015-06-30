Завтра відбудеться дефолт Греції - західні ЗМІ

11:19, 30 червня 2015
Фінанси
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Представники уряду Греції повідомили провідним європейським та світовим ЗМІ, що Афіни не зможуть перерахувати МВФ  плановий платіж у 1.55 млрд євро до кінця дня 30 червня.

REUTERS

Про це повідомляють, зокрема, агенція Reuters та видання Wall Street Journal, пише Європейська правда.

Відомо, що МФВ вже продовжував термін виплат даного траншу – за програмою допомоги Греції вона мала здійснити ці виплати на початку червня. Подальше подовження терміну не є можливим.

Греція перебуває на порозі дефолту. У зв'язку з цим місцевий уряд ввів з 29 червня низку обмежувальних заходів, щоб запобігти відтоку капіталу з країни. Зокрема, громадяни Греції мають право знімати зі свого карткового рахунку в банкоматах до 60 євро на день. У понеділок банки і грецька біржа залишилися закритими.

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Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас виступив з ідеєю проведення в його країні 5 липня референдуму щодо схвалення або відмови від «ультиматуму», який Афіни отримали від європейських лідерів у питанні погашення боргів перед кредиторами. Йдеться насамперед про істотне скорочення витрат бюджету.

Ультиматум від європейських лідерів, головним чином Німеччини і Франції, полягає в тому, що у разі, якщо вихід з грецької кризи не буде знайдений протягом п'яти днів, для Греції стане неминучим вихід з єврозони. Греція до 30 червня включно повинна заплатити МВФ 1 мільярд 600 мільйонів євро за отриманими раніше кредитами.

Європейські партнери Греції звинуватили уряд в Афінах в односторонньому припиненні переговорів з кредиторами та відсутності волі до компромісу. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розкритикував уряд Греції за "егоїстичну" позицію на переговорах з кредиторами і закликав греків підтримати на референдумі 5 липня пропозиції міжнародних кредиторів, щоб уникнути колапсу грецького фінансового сектора та виходу країни з Єврозони.

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