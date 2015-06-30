Завтра відбудеться дефолт Греції - західні ЗМІ
Представники уряду Греції повідомили провідним європейським та світовим ЗМІ, що Афіни не зможуть перерахувати МВФ плановий платіж у 1.55 млрд євро до кінця дня 30 червня.
Про це повідомляють, зокрема, агенція Reuters та видання Wall Street Journal, пише Європейська правда.
Відомо, що МФВ вже продовжував термін виплат даного траншу – за програмою допомоги Греції вона мала здійснити ці виплати на початку червня. Подальше подовження терміну не є можливим.
Греція перебуває на порозі дефолту. У зв'язку з цим місцевий уряд ввів з 29 червня низку обмежувальних заходів, щоб запобігти відтоку капіталу з країни. Зокрема, громадяни Греції мають право знімати зі свого карткового рахунку в банкоматах до 60 євро на день. У понеділок банки і грецька біржа залишилися закритими.
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Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас виступив з ідеєю проведення в його країні 5 липня референдуму щодо схвалення або відмови від «ультиматуму», який Афіни отримали від європейських лідерів у питанні погашення боргів перед кредиторами. Йдеться насамперед про істотне скорочення витрат бюджету.
Ультиматум від європейських лідерів, головним чином Німеччини і Франції, полягає в тому, що у разі, якщо вихід з грецької кризи не буде знайдений протягом п'яти днів, для Греції стане неминучим вихід з єврозони. Греція до 30 червня включно повинна заплатити МВФ 1 мільярд 600 мільйонів євро за отриманими раніше кредитами.
Європейські партнери Греції звинуватили уряд в Афінах в односторонньому припиненні переговорів з кредиторами та відсутності волі до компромісу. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розкритикував уряд Греції за "егоїстичну" позицію на переговорах з кредиторами і закликав греків підтримати на референдумі 5 липня пропозиції міжнародних кредиторів, щоб уникнути колапсу грецького фінансового сектора та виходу країни з Єврозони.