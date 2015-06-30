Рада зробила перший крок до реформи держзакупівель

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№ 2087а) проголосували 270 із 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов зазначив, що цей законопроект передбачає, що він застосовуватиметься до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн, а робіт – 1,2 млн грн. (у нині діючому законі передбачено, що закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн, а робіт - 1 млн грн).

За словами Нефьодова, ці зміни не дозволять затягувати торги, а саме: передбачають недопущення оскарження документації конкурсних торгів в останній день перед розкриттям, що інколи затягує закупівлю ліків.

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Законопроектом пропонується посилити прозорість тендерів у сфері державних закупівель шляхом: зняття заборони розкриття змісту поданих пропозицій; ознайомлення зі змістом документа, що містить інформацію про ціну; оприлюднення протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, а також врегулювати питання застосування норм щодо оскарження процедур закупівлі в частині унеможливлення умисного блокування торгів.

Разом за тим пропонується: спростити участь у процедурах закупівлі шляхом відміни необхідності всім учасникам надавати документи, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним у статті 17 закону; підвищити вартісну межу щодо застосування норм закону для закупівлі товарів та послуг до 200 тис. грн, а робіт – 1 200 тис. гривень; підвищити вартісну межу для застосування процедури запиту цінових пропозицій до 500 тис. грн; скоротити деякі функції уповноваженого органу; усунути правову колізію в частині строків внесення змін до конкурсної документації; врегулювати питання письмового підтвердження документів, що подаються для оприлюднення замовниками; надати можливість вносити зміни до запиту цінових пропозицій; врегулювати питання закупівлі послуг з централізованого постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення тощо.

Також пропонується внести зміни стосовно уточнення поняття ексклюзивних та спеціальних прав, а також скорочення переліку винятків при здійсненні закупівель в окремих сферах господарської діяльності.

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В пояснювальній записці зазначається, що «прийняття проекту закону надасть можливість створити умови для подолання корупції, сприятиме імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, удосконалити правила та умови здійснення державних закупівель, оптимізувати функції уповноваженого органу у сфері державних закупівель».