Гривня торгується на міжбанку по 21,10 за долар

У понеділок, 30 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,00/21,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,47/23,57 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3760/0,3780 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,0734 грн/дол., на цю годину укладено 38 угод на суму 14,34 млн дол.