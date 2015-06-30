65% греків готові погодитися на умови ЄС – Stratfor

Про це йдеться у дослідженні агентства Stratfor, опублікованому сьогодні, 30 червня.

Аналітик Stratfor повідомляє, що в даний час в Афінах настрій жителів не протестний, а дуже похмурий. Греки не можуть забрати свої гроші з банків, і вони стикаються з заплутаною ситуацією, що ж може статися до кінця тижня. Опитування громадської думки показують, що близько 65 відсотків жителів проголосують за те, щоб залишитися в зоні євро. Голосування "За" зможе допомогти уникнути катастрофи в останній момент.

Читайте такожЦіпрас натякнув на свою відставку в разі згоди греків на допомогу від ЄСЯк повідомлялося, банки Греції з понеділка будуть закриті на тиждень.

Влада також ввела ліміт на зняття готівки в банкоматах до 60 євро на день. Фондова біржа залишиться закритою.

30 червня Греція має погасити 1 млрд 600 млн євро боргу перед МВФ, але не має цих коштів і раніше сподівалася отримати їх від кредиторів. Неповернення боргу фактично означатиме дефолт Греції.