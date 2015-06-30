Греція повернулася до переговорів

Про це повідомляє Еkathimerini з посиланням на Reuters.

У вівторок, в ході переговорів між офіційними Афінами і Брюсселем була зроблена спроба досягти згоди стосовно термінів надання допомоги Греції щоб запобігти дефолту, до якого, за словами офіційного представника грецького уряду, залишилися лічені години.

"Досягнуто певних успіхів", - заявив чиновник, не вдаючись у подальші подробиці.

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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер надав офіційним Афінам 11 годин щоб прийняти умови, які можуть запобігти обвалу, що загрожує подальшому перебуванню Греції в складі Євросоюзу, але досі не отримав офіційної відповіді від нинішнього уряду Греції, який складається з представників лівих партій.