Пенсії учасників бойових дій звільнять від податків

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 285 із 343 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується доповнити Податковий кодекс України нормою, відповідно до якої не оподатковуватимуться пенсії, які виплачуються учасникам бойових дій Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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Як відомо, законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII (набув чинності з 01.01.2015 року) внесені зміни до зазначеного пункту та встановлено, що оподаткуванню підлягають суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення.

Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", оподатковуванню підлягає сума пенсії, яка перевищує 3654 грн. Ставка податку становить 15 відсотків до об’єкта оподаткування у розмірі від 3654грн. до 12180 грн., і 20 відсотків – до об’єкта оподаткування у розмірі понад 12180 грн.