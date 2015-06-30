Греція підтвердила, що не зможе виплатити борги МВФ

Як передає радіо "Свобода", така заява прозвучала на тлі повідомлень, що прем'єр Греції Алексіс Ципрас намагається укласти угоду з кредиторами.

Кредит в сумі 1,8 млрд дол. повинен бути погашений до 18:00 за вашингтонським часом (це 01:00 1 липня за київським часом).

За повідомленням грецьких посадових осіб, Ціпрас розмовляв з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Центрального банку ЄС Маріо Драгі та президентом Європарламенту Мартіном Шульцем.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила 30 червня, що "двері для переговорів відкриті", але зазначила, що не знає про якийсь прорив в переговорах з Грецією.

Глава грецького уряду закликав жителів країни відкинути вимоги міжнародних кредиторів на референдумі, який повинен відбутися 5 липня.

Європейські лідери попередили, що відмова від умов кредиторів означатиме вихід Греції із зони євро.

Греція 30 червня офіційно вступає в дефолт за кредитами, наданими Міжнародним валютним фондом, також сьогодні закінчується термін дії програми порятунку грецької економіки, прийнятої МВФ та ЄС.