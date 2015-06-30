Реальні доходи українців за рік зменшилися на 23,5% - Держстат

Про це повідомляє Державна служба статистики України на своєму сайті.

"У І кварталі 2015 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення зросли на 6,2%. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 4,2%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, зменшився на 23,5%", - йдеться у повідомленні.

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У Держстаті зазначили, що наявний дохід у розрахунку на одну особу за І квартал 2015 року становив 6297,6 грн., що на 276,4 грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

"Витрати населення у І кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 12,4%. Приріст заощаджень становив 2104 млн. грн.", - йдеться в звіті відомства.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко вважає головними викликом для країни корупцію.

«Якщо говорити про головний внутрішній виклик, на мою думку, ним залишається корупція», - сказав Порошенко.

"Я хотів би в цьому контексті назвати ще бідність, але ясно, що першопричиною низького рівня життя переважної більшості українців є тотальна корумпованість державного апарату, сфери державних послуг, некомпетентність і неефективність державного управління", - додав президент.