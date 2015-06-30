Платіжний баланс України за п'ять місяців зведений з дефіцитом $1,8 мільярда

Платіжний баланс України в січні-травні 2015 року, за попередніми даними, зведений з дефіцитом 1,789 млрд дол., що майже в 2 рази менше за дефіцит на рівні 3,496 млрд дол. за аналогічний період 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у тому числі в травні платіжний баланс зведено з профіцитом у 320 млн дол., але цей показник втричі нижчий за профіцит минулого року на рівні 1,013 млрд дол.

Дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу в січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився в 5,6 раза – до 345 млн дол., у тому числі в травні дефіцит становив 10 млн дол.

Рахунок операцій з капіталом платіжного балансу за 5 місяців зведено з профіцитом на рівні 248 млн дол., що у 20,7 раза вище за профіцит 5 місяців попереднього року, в тому числі в травні сальдо рахунку було нульовим.

Фінансовий рахунок платіжного балансу у січні-травні зведено з профіцитом на рівні 1,692 млрд дол., що на 126 млн дол., або на 8,1%, більше показника за січень-травень 2014 року, в тому числі в травні за рахунком зафіксовано дефіцит на рівні 330 млн. дол.

За інформацією регулятора, чистий відплив прямих іноземних інвестицій (сальдо) у січні-травні становив 774 млн дол., у тому числі в травні відплив становив 363 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-квітні 2015 року зведено з дефіцитом 2,106 млрд дол., що в 2,1 раза менше за дефіцит у 4,509 млрд дол. за підсумками січня-квітня 2014 року.

У 2014 році платіжний баланс України було зведено з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками 2013 року.