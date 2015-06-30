Уряд фінансуватиме всі виплати переселенцям лише через "Ощадбанк"

Уряд України здійснюватиме нові грошові виплати вимушеним переселенцям, а також виплати, дія яких продовжується, винятково через відділення «Ощадбанку», тоді як раніше переселенці могли самостійно вибирати банк, в якому хочуть обслуговуватись.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.

За його словами, переведення переселенців на обслуговування в держбанку проходитиме впродовж півроку, і після завершення цього терміну Державна казначейська служба здійснюватиме всі зазначені платежі саме через «Ощадбанк».

«У нас в цьому місяці повинні звернутися на переоформлення допомоги близько 40 тис. Родин», - сказав Мущинін, додавши, що переселенці можуть звертатися на переоформлення виплат в «єдине вікно» у відділеннях «Ощадбанку».

За словами заступника міністра фінансів України Романа Качура, який був присутній на брифінгу, кількість установ, куди переселенці зможуть звернутися за переоформленням допомоги, за рахунок залучення «Ощадбанку» збільшиться втричі.

«Крім того, враховуючи ситуацію на фінансовому ринку, дана схема буде найбільш безпечною для отримання допомоги», - сказав Качур.

Відповідаючи на питання журналістів, яким чином було зроблено вибір на користь «Ощадбанку», він зазначив, що уряд робив свій вибір, аналізуючи держбанки.

«Вибір було зроблено на користь найбільшої мережі», - сказав Качур.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансової допомоги, виплаченої вимушеним переселенцям з Донбасу та Криму, в січні-червні поточного року становив 1,63 млрд грн.