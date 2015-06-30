Грошові перекази в Україну скоротилися на 33%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у тому числі через коррахунки банків за цей період надійшло 464 млн дол., що на 161 млн дол., або на 25,8% менше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Через міжнародні платіжні системи надійшло 422 млн дол., що на 285 млн дол., або на 40,3% менше, ніж роком раніше.

Неформальними каналами надійшло 148 млн дол., що на 67 млн дол., або на 31,2%, менше показника за перший квартал 2014 року.

З отриманих коштів оплата праці становила 708 млн дол., що на 336 млн дол., або на 32,2%, менше показника попереднього року.

У розрізі країн найбільший обсяг коштів у розмірі 226 млн дол. або 25,5% загального обсягу традиційно надійшов з Росії. При цьому, у порівнянні з першим кварталом 2014 року обсяг переказів з РФ скоротився на 51,7%, або на 242 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів в Україну у 2014 році становив 6,489 млрд дол. США, що на 2,048 млрд дол., або на 24%, менше показника за 2013 рік.