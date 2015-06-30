Гривня зміцнилася майже до 21 за долар

У вівторок, 30 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,02 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,51/23,52 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3760/0,3770 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,0052 грн/дол., на цю годину укладено 467 угод на суму 415,11 млн дол.