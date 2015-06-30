Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 21 за долар
Офіційний курс НБУ на 1 липня: 100 USD – 2100.5219 грн; 100 EUR – 2350.2740 грн; 10 RUR – 3.7616 грн
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2100.5219 (30 червня – 2101.5358)
100 EUR – 2350.2740 (30 червня – 2354.1404)
10 RUR – 3.7616 (30 червня – 3.8340)
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,02 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,51/23,52 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3770 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,0052 грн/дол., на цю годину укладено 467 угод на суму 415,11 млн дол.