Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 21 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2100.5219 (30 червня – 2101.5358)

100 EUR – 2350.2740 (30 червня – 2354.1404)

10 RUR – 3.7616 (30 червня – 3.8340)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,02 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,51/23,52 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3770 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,0052 грн/дол., на цю годину укладено 467 угод на суму 415,11 млн дол.