Греція вчасно не виплатила борг перед МВФ

Про це йдеться у відповідній заяві Міжнародного валютного фонду, повідомляє Українська Правда.

За словами директора з комунікацій МВФ Джеррі Райса, влада Греції направила запит про відстрочення даного платежу, який буде розглянуто Виконавчою радою МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Греції Яніс Варуфакис підтвердив, що його країна не зможе протягом кількох годин виплатити борги Міжнародному валютному фонду.