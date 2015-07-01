Греція вчасно не виплатила борг перед МВФ
02:33, 01 липня 2015Фінанси
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Греція не перевела Міжнародному валютному фонду черговий платіж у розмірі 1,5 млрд євро, що практично означає визнання дефолту за борговими зобов'язаннями.
REUTERS
Про це йдеться у відповідній заяві Міжнародного валютного фонду, повідомляє Українська Правда.
За словами директора з комунікацій МВФ Джеррі Райса, влада Греції направила запит про відстрочення даного платежу, який буде розглянуто Виконавчою радою МВФ.
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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Греції Яніс Варуфакис підтвердив, що його країна не зможе протягом кількох годин виплатити борги Міжнародному валютному фонду.
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