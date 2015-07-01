Єврогрупа відмовила Греції у продовженні програми фіндопомоги
Міністри фінансів країн єврозони продовжать сьогодні консультації, але вже вирішили не продовжувати програму фіндопомоги, яку попросила Греція.
Після завершення телефонних перемовин вчора ввечері глава фіскального відомства Словакії Петер Казимір написав у "Твіттері", що "продовження дотеперішньої програми допомоги Греції неможливе". Такого ж змісту повідомлення надійшло й від міністра фінансів Фінляндії Александра Стубба, повідомляє DW.COM.
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Раніше в офісі прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса повідомили, що Афіни мають намір укласти угоду з кредиторами терміном на 2 роки у межах Європейського стабілізаційного фонду ESM. Нова програма фінансової допомоги повинна покрити всі фінансові потреби Греції та містити положення про реструктуризацію грецьких боргів, заявив грецький прем'єр. "Греція залишається за столом переговорів", - ідеться в його заяві.
Нова пропозиція грецького уряду надійшла за лічені години до закінчення терміну дії другої програми фінансової допомоги 30 червня. Ця пропозиція нічого не змінить у закінченні терміну дії цієї програми, заявила німецький канцлер Ангела Меркель.
Після короткої наради з віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем Ангела Меркель оголосила: "Перед референдумом (у Греції 5 липня - Ред.) німецька сторона не може обговорювати жоден запит", підкреслила канцлер.
Раніше Ангела Меркель заявляла, що грецький народ має легітимне право проводити референдум і результат народного волевиявлення буде визнано.