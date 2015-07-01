Єврогрупа відмовила Греції у продовженні програми фіндопомоги

Після завершення телефонних перемовин вчора ввечері глава фіскального відомства Словакії Петер Казимір написав у "Твіттері", що "продовження дотеперішньої програми допомоги Греції неможливе". Такого ж змісту повідомлення надійшло й від міністра фінансів Фінляндії Александра Стубба, повідомляє DW.COM.

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Раніше в офісі прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса повідомили, що Афіни мають намір укласти угоду з кредиторами терміном на 2 роки у межах Європейського стабілізаційного фонду ESM. Нова програма фінансової допомоги повинна покрити всі фінансові потреби Греції та містити положення про реструктуризацію грецьких боргів, заявив грецький прем'єр. "Греція залишається за столом переговорів", - ідеться в його заяві.

Нова пропозиція грецького уряду надійшла за лічені години до закінчення терміну дії другої програми фінансової допомоги 30 червня. Ця пропозиція нічого не змінить у закінченні терміну дії цієї програми, заявила німецький канцлер Ангела Меркель.

Після короткої наради з віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем Ангела Меркель оголосила: "Перед референдумом (у Греції 5 липня - Ред.) німецька сторона не може обговорювати жоден запит", підкреслила канцлер.

Раніше Ангела Меркель заявляла, що грецький народ має легітимне право проводити референдум і результат народного волевиявлення буде визнано.