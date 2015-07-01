У Росії почала діяти "амністія капіталів"

Відповідний закон президент країни Володимир Путін підписав 8 червня 2015 року, повідомляє ТАСС.

Закон, зокрема, передбачає фактичну амністію капіталів за низкою статей Кримінального кодексу, у тому числі ухилення від виконання обов'язків по репатріації валютної виручки, від сплати митних платежів, від сплати податків, що стягуються з фізосіб і юросіб, а також приховування грошових коштів або майна, з яких повинні сплачуватися податки.

Читайте такожПутін оголосив у Росії амністію офшорним грошейАмністія полягатиме в можливості одноразово задекларувати закордонне майно. Декларація буде надаватися в податкові органи, на неї зберігається режим податкової таємниці.

Зміст такої декларації не може бути передано держорганам, не може бути підставою для порушення кримінальної справи або використовуватися як доказ у кримінальній справі.

Крім того, цей механізм дозволяє фізособам оформити у свою власність майно, раніше передане номінальним власникам. Переведення закордонного майна в Росію при цьому буде звільнятися від оподаткування.

Амністія стосується тільки порушень, які були здійснені до 1 січня 2015 року.