У Росії почала діяти "амністія капіталів"
Громадяни РФ з 1 липня 2015 року та до 31 грудня 2015 року можуть подавати декларації про активи та банківські рахунки в рамках "амністії капіталів".
Відповідний закон президент країни Володимир Путін підписав 8 червня 2015 року, повідомляє ТАСС.
Закон, зокрема, передбачає фактичну амністію капіталів за низкою статей Кримінального кодексу, у тому числі ухилення від виконання обов'язків по репатріації валютної виручки, від сплати митних платежів, від сплати податків, що стягуються з фізосіб і юросіб, а також приховування грошових коштів або майна, з яких повинні сплачуватися податки.
Читайте такожПутін оголосив у Росії амністію офшорним грошейАмністія полягатиме в можливості одноразово задекларувати закордонне майно. Декларація буде надаватися в податкові органи, на неї зберігається режим податкової таємниці.
Зміст такої декларації не може бути передано держорганам, не може бути підставою для порушення кримінальної справи або використовуватися як доказ у кримінальній справі.
Крім того, цей механізм дозволяє фізособам оформити у свою власність майно, раніше передане номінальним власникам. Переведення закордонного майна в Росію при цьому буде звільнятися від оподаткування.
Амністія стосується тільки порушень, які були здійснені до 1 січня 2015 року.