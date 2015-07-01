Російський рубль дешевшає через падіння цін на нафту

Рубль дешевшає на початку перших липневих торгів слідом за нафтою та в умовах можливого зниження активності експортерів після сплати червневих податків, при цьому проти грають також купівля валюти Центробанком і сезонна конвертація дивідендних виплат.

Про це повідомляє Рейтер.

На 10.10 за київським часом котирування долар/рубль розрахунками "завтра" на Московській біржі були біля 55,55, майже на піввідсотка вище за попереднє закриття.

На цьей час пара євро/рубль оцінювалася в 61,82 рубля, на третину відсотка вище за попереднє закриття.

Барель Brent оцінюється в $62,78, майже на 1,3 відсотка нижче за вчорашнє закриття.

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Несприятливим для рубля фактором залишається купівля валюти Центробанком на внутрішньому ринку для поповнення резервів - із середини травня по 29 червня регулятор купив майже $6 мільярдів.