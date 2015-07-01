У січні-квітні держборг збільшився майже на 30%

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, опублікованому на сайті регулятора.Зростання державного і гарантованого державою боргу - на 28,8% у січні-квітні порівняно з початком року - до 1,417 трлн грн на 1 травня обумовлений значними зовнішніми запозиченнями та курсовою переоцінкою валютної частини боргу.

Одночасно НБУ зазначає, що в березні і квітні обсяг боргу знизився внаслідок зміцнення курсу гривні після істотного падіння в лютому, а також в результаті перевищення обсягу виплат за внутрішнім та зовнішнім гарантованим боргом над обсягом нових запозичень.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України станом на 30 квітня 2015 року склав 67,347 млрд дол., що на 2,322 млрд дол., або на 3,6% більше показника на початок місяця.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в квітні знизилася на 107 млрд грн, або на 7% - до 1,417 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 рази - до 1,101 трлн грн.