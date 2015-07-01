Греція готова прийняти пропозиції кредиторів із змінами
12:54, 01 липня 2015Фінанси
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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас запропонував прийняти умови від кредиторів країни, щоб покласти край протистоянню щодо програми порятунку, але на певних умовах.
REUTERS
Пропозиція міститься в листі від прем'єр-міністра Ципраса від 30 червня кредиторам країни, яке є в наявності у Bloomberg.
Раніше в офісі прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса повідомили, що Афіни мають намір укласти угоду з кредиторами терміном на 2 роки у межах Європейського стабілізаційного фонду ESM.
Нова програма фінансової допомоги повинна покрити всі фінансові потреби Греції та містити положення про реструктуризацію грецьких боргів, заявив грецький прем'єр.
"Греція залишається за столом переговорів", - ідеться в його заяві.
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