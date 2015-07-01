Греція готова прийняти пропозиції кредиторів із змінами

Пропозиція міститься в листі від прем'єр-міністра Ципраса від 30 червня кредиторам країни, яке є в наявності у Bloomberg.

Раніше в офісі прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса повідомили, що Афіни мають намір укласти угоду з кредиторами терміном на 2 роки у межах Європейського стабілізаційного фонду ESM.

Нова програма фінансової допомоги повинна покрити всі фінансові потреби Греції та містити положення про реструктуризацію грецьких боргів, заявив грецький прем'єр.

"Греція залишається за столом переговорів", - ідеться в його заяві.