Рада заборонила вимагати документи під час обміну валют

Верховна Рада заборонила вимагати посвідчення особи для купівлі-продажу іноземної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, така норма міститься у Законі “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, за який проголосували 248 народних депутатів із 346 зареєстрованих у сесійній залі.

Ця норма була передбачена в законопроекті № 1088 і вона залишилася до другого читання, тобто не була вилучена при підготовці до другого читання, хоча не озвучувалася сьогодні у сесійній залі ВР.

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Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) валюти населенням у червні становив 174 млн дол., сказав журналістам директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергій Пономаренко.

Представник НБУ зазначив, що населення продає банкам більше валюти, ніж купує, що свідчить про стабілізацію на готівковому валютному ринку. «За червень банки придбали у населення 214 млн дол., продали - 40 млн дол., сальдо - 174 млн дол.», - сказав Пономаренко.