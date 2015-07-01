Рада скасувала касові апарати для бізнесу з доходом до мільйона на рік

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 із 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що законом вносяться зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких реєстратор розрахункових операцій (РРО) не застосовується до платників єдиного податку першої групи та другої, третьої груп - фізичних осіб підприємців незалежно від обраного виду діяльності, які впродовж календарного року мають обсяг доходу, що не перевищує 1 млн грн.

За словами Южаніної, в разі перевищення РРО застосовується до такого платника податку обов'язково.

“Застосування РРО починається з першого числа місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення”, - наголосила Южаніна.

За її словами, РРО не буде застосовуватися при операціях купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються у касах уповноважених банків.

Вона зазначила, що законом всі суб'єкти господарювання звільнено від необхідності зберігання щоденного фіскального звітного чеку у книгах обліку розрахункових операцій та контрольних стрічок протягом 3-х років.

Як повідомила Южаніна, в законі передбачено, що при перевірці касової дисципліни таких підприємців “може бути невідповідність наявних готівкових коштів у скриньці каси сумі, зафіксованій у звіті”.

За її словами, скасовується п'ятикратний розмір фінансової відповідальності за порушення закону про РРО.

Законом передбачено, що сервісні центри зобов'язані проводити технічне обслуговування РРО без розпломбування для того, щоб не збирати за кожну нову пломбу по 50 грн.

Як зазначила голова комітету, сервісні центри зобов'язані протягом 7 днів з дня прийняття РРО в ремонт ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта-господарювання резервний РРО.

За її словами, запроваджено фінансову відповідальність сервісних центрів за порушення строків гарантійного ремонту РРО та невведення в експлуатацію резервного РРО.

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Як заявила Южаніна, не потрібно ніяких політичних спекуляцій навколо даного закону, оскільки “ми задовольняємо майже всю другу групу підприємців таким рішенням”.

Вона зазначила, що у другій групі “у нас 600 тис. підприємців, і це ті люди, які вийшли до стін Верховної Ради”.

За її словами, за статистичними даними, наданими Державною фіскальною службою, обсяг задекларованих доходів підприємцями другої групи становить за 2014 рік 720 тис. грн.

У проекті була врахована поправка міністра фінансів Наталії Яресько доручити уряду до 1 вересня розробити порядок перевірки продажів підприємців. Проти цієї поправки виступили ряд депутатів.

Тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, на сайті ВР не було. Була лише порівняльна таблиця, але в основному пропозиції були оприлюднені Южаніною на засіданні парламенту.