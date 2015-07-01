В Україні запрацювала повноцінна система електронного адміністрування ПДВ

Із 1 липня 2015 року система електронного адміністрування податку на додану вартість переведена з тестового режиму в звичайний і працює у штатному режимі, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, до системи було додано показник «суми середньомісячного розміру податку, задекларованого платником до сплати до бюджету та погашеного за останні 12 звітних (податкових) місяців» на суму 7,35 млрд 153 тисячам платників податків.

ДФС зазначає, що станом на ранок 1 липня у системі електронного адміністрування зареєстровано 71 тис. податкових накладних та 2,5 тис. розрахунків коригування на суму 435 млн грн і 16,8 млн грн, а також 51 митна декларація на 3,6 млн грн.

«Система працює в штатному режимі», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, запровадження в Україні електронних ПДВ-рахунків передбачено нормами Податкового кодексу, що узгоджено з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом.

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Згідно з ухваленим рішенням, із 1 січня 2015 року підприємці-платники ПДВ у автоматичному режимі відправляють податкові платежі на спеціальні казначейські електронні рахунки, а потім вони будуть списані до бюджету. Як стверджують у Державній фіскальній службі, це дозволить виключити будь-які махінації з ПДВ, обсяг яких лише в 2013 році становив близько 70 млрд грн. До 1 липня 2015 року система працювала в тестовому режимі.

Підприємці неодноразово критикували цю ініціативу й пропонували скасувати її. Вимога про скасування ПДВ-рахунків прописана в Коаліційній угоді, підписаній усіма фракціями – учасниками більшості Верховної Ради. Також у парламенті зареєстровано законопроект про скасування ПДВ-рахунків.