Білорусь з 1 липня повністю перейшла на випуск чіпових банківських карток

Білорусь 1 липня повністю перейшла на випуск банківських карток з мікропроцесором (чіпом), передає БелаПАН з посиланням на повідомлення прес-служби "Альфа-Банку (Білорусь).

Тепер всі, що випускаються банками картки, повинні містити мікропроцесор стандарту EMV, що передбачено постановою правління Національного банку. Мета ініціативи — підвищити захист коштів клієнтів від несанкціонованого використання.

Читайте такожБілорусь з 1 липня підвищує тарифи на транспортування нафти Між тим, в Білорусі ще використовуються термінали, які не підтримують технологію зчитування даних з мікропроцесора картки. Всі нові картки є комбінованими, тобто, крім чіпа, містять і магнітну смугу, тому їх можна використовувати і в таких терміналах. А ось емісія карток міжнародних платіжних систем тільки з магнітною смугою з 1 липня припинено.

Картки VISA і MasterCard, які містять тільки магнітну смугу, обслуговуватимуть до закінчення терміну їх дії. При їх заміні банк буде видавати картки з технологією стандарту EMV. Згідно з рішенням Нацбанку, Білорусь відмовиться від використання карток без чіпа з 2022 року.