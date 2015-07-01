Нацбанк виключає повторення в Україні "грецького" сценарію

Національний банк України виключає повторення в Україні сценарію Греції, яка, за відомостями зарубіжних засобів масової інформації, має намір оголосити дефолт і вийти з єврозони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

«Україна не Греція. Проблема Греції фундаментально в тому, що вона посварилася зі своїми основними кредиторами й альтернативних джерел просто немає. Країна входить до єврозони, є частиною монетарного режиму єврозони, і відповідно, все прив'язане до євро – внутрішній ринок, включаючи банківську систему, і зовнішній ринок», - сказав він.

Читайте такожГреція готова прийняти пропозиції кредиторів із змінами

За словами Сологуба, на відміну від Греції, відносини України із зовнішніми кредиторами складаються досить успішно. «Програми зовнішньої допомоги тривають, всі, й ми бачимо від зовнішніх кредиторів в основному позитивні заяви. Виконуються їхні вимоги. Буквально цього тижня парламент розглядатиме ще кілька законів, які, як і для МВФ, необхідні для Світового банку і т.д.», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленнями у низці зарубіжних засобів масової інформації, Греція не виплатила Міжнародному валютному фонду борг у розмірі 1,5 млрд євро і попросила про відстрочку цього платежу.

30 червня міністри фінансів єврозони під час екстреної телефонної конференції відмовилися продовжити фінансову допомогу Греції. Чиновники Євросоюзу повідомили, що переговори щодо Греції продовжаться 1 липня.

Глава грецького уряду закликав жителів країни відкинути вимоги міжнародних кредиторів на референдумі 5 липня. Європейські лідери попередили, що відмова від умов кредиторів означатиме вихід Греції із зони євро.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано одразу після схвалення програми у березні поточного року. Засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні другого траншу на 1,7 млрд дол. очікується в середині липня.

Учора, 30 червня, у Вашингтоні відбулася тристороння зустріч за участю представників української влади, Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів, за підсумками якої МВФ закликав Україну та її кредиторів продовжувати переговори щодо реструктуризації, тоді як безпосередні сторони переговорів ніяких заяв поки не озвучили.

Раніше в МВФ заявляли, що Україна може розраховувати на підтримку Фонду та продовження фінансування, навіть якщо переговори щодо реструктуризації не будуть завершені в строк, і наша країна не зможе обслуговувати борги перед приватними кредиторами.