Українці в червні продали банкам у 5 разів більше валюти, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) валюти населенням у червні становив 174 млн дол., повідомив сьогодні журналістам директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергій Пономаренко, посилаючись на останню статистику за червень, без урахування одного дня.

Згідно з раніше оприлюдненими даними на сайті НБУ, тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому валютному ринку над попитом зберігається п'ятий місяць поспіль.

Представник НБУ зазначив, що населення продає банкам більше валюти, ніж купує, що свідчить про стабілізацію на готівковому валютному ринку. «За червень банки придбали у населення 214 млн дол., продали - 40 млн дол., сальдо - 174 млн дол.», - сказав Пономаренко.

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Як повідомляв УНІАН, українці у травні цього року продали іноземної валюти на 177 млн дол. більше, ніж купили у банків.

У 2014 році чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) становила 2,41о млрд дол., що на 469,5 млн дол. менше показника 2013 року у 2,880 млрд дол.