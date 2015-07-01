У Гонтаревої кажуть, що практично всі вимоги МВФ виконані

Україна виконала практично всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF, повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

«Ми раді бачити продовження фінансової стабілізації. Раді бачити, що Україна виконала практично всі вимоги Міжнародного валютного фонду - дуже скоро буде засідання Ради директорів МВФ. Україна виконує свої зобов'язання перед міжнародними донорами й ті реформи, які закладені в програмі EFF, у принципі, проходять», - сказав Сологуб.

Раніше в Міністерстві фінансів України повідомляли, що засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF очікується в середині липня.

Вчора, 30 червня, у Вашингтоні відбулася тристороння зустріч за участю представників української влади, Міжнародного валютного фонду і Комітету кредиторів, за підсумками якої МВФ закликав Україну та її кредиторів продовжувати переговори, у той час як безпосередні сторони переговорів поки жодних заяв не озвучили.

Раніше в МВФ заявляли, що Україна може розраховувати на підтримку Фонду та продовження фінансування, навіть якщо переговори про реструктуризацію не будуть завершені в строк і наша країна не зможе обслуговувати борги перед приватними кредиторами.

Верховна Рада 18 червня прийняла низку законів у рамках пакета для виконання попередніх вимог МВФ до першого перегляду програми, проте ще низка документів, включаючи закон про вдосконалення системи гарантування вкладів і фінансування НАК «Нафтогаз України», мають бути розглянуті цього тижня.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано відразу після схвалення програми в березні цього року.

За підсумками останньої оціночної місії в Києві в травні МВФ погіршив свої прогнози економічного розвитку України у зв'язку з тривалою війною на сході, проте заявив про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалацію конфлікту буде зупинено.