Нацбанк за місяць купив на міжбанку $240 мільйонів

Національний банк України в червні викупив найбільший із початку року місячний обсяг валюти на міжбанківському валютному ринку - майже 240 млн дол., повідомив сьогодні журналістам директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

За словами представника НБУ, на міжбанківському валютному ринку спостерігається надлишок валюти, а попит на валюту менший її пропозиції.

«Цього місяця вдалося купити майже 240 млн дол., у зв'язку з чим «Нафтогаз» може не купувати валюту в НБУ, а купує валюту на відкритому ринку, не здійснюючи тиск на курс», - сказав він.

Також Пономаренко повідомив, що близько 30 млн дол. у червні НБУ продав у ході адресних інтервенцій, і в результаті чиста купівля валюти за місяць перевищила 200 млн дол., які були зараховані на збільшення золотовалютних резервів.

За його словами, всього з початку року НБУ викупив на ринку і направив на поповнення резервів 1,3 млрд дол. валюти, а сьогодні регулятор планує за підсумками дня викупити рекордний обсяг валюти на рівні 100 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у травні купив на міжбанківському валютному ринку на 69 млн дол. більше валюти, ніж продав, у тому числі регулятор купив 169 млн дол. і продав 100 млн дол. із цієї суми НАК «Нафтогаз України».

Золотовалютні резерви Національного банку України в травні зросли на 3%, або 287 млн дол., - до 9,918 млрд дол.