Єврокомісія підтвердила отримання від Греції запитів на нові кредити - ЗМІ

Рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) щодо Греції закінчилася.

"Телеконференція Єврогрупи щодо Греції щойно закінчилася", - написав голова ради Йеруна Дейсселблума у Twitter.

Єврокомісія підтвердила отримання від Греції запитів на нові дворічні кредити від ESM і переговори щодо реструктуризації боргу, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожТуск: Європа не зможе допомогти Греції проти її власної волі

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс не виключив можливості переговорів за новою програмою фіндопомоги від ЄС, натомість програми кредитування від Європейського фонду фінстабільності (ЄФФС), що завершилася в ніч на середу . За його словами, ЄК оцінювала вдень у середу пропозиції Греції і планувала представити свої міркування Єврогрупі.

Як відомо, загальна сума боргу Греції на 1 квітня 2015 року, за даними міністерства фінансів країни, становить 312,7 мільярда євро.